8 fabuleuses maisons en bois

Mais c'est aussi à l'intérieur que le bois est mis en valeur, comme on le voit dans cette jolie cuisine qui mélange un style rustique et moderne. Le parquet sombre et chaud, le bois clair du plafond et des murs et les poutres plus foncées, toute la décoration de cette pièce repose sur la variation autour de différents bois qui s'allient parfaitement pour créer une cuisine lumineuse et chaleureuse.