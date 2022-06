Comment se débarrasser de la rouille et la moisissure dans la SDB?

La rouille et la moisissure sont des problèmes très plus courants dans un lieu humide comme la salle de bain. On en retrouve d'habitude surtout dans les surfaces et coins de la baignoire ou de la douche, ainsi qu'autour des robinets et des égouts, ou encore sur les joints entre les carreaux. Alors que vous serez parfois tenté d'ignorer complètement ces petites taches de rouille ou de moisissure sous prétexte qu'elles ils ne sont pas trop visibles, il faut savoir que ces taches se développent assez rapidement avec le temps, et risquent donc d'abîmer vos appareils sanitaires. Il est donc important de savoir comment bien nettoyer votre salle de bain pour vous débarrasser de la rouille et de la moisissure, ainsi que pour prévenir leur développement dans le future.

Dans cet article, nous vous proposerons donc 3 méthodes différentes pour vous aider à résoudre votre problème une bonne fois pour toute, que ce soit dans la douche, la baignoire ou encore le lavabo!