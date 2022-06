Apporter un Look Vintage à la chambre de Bébé!!

La décoration vintage ne passe non seulement par le mobilier mais également par les jouets. Pour un aspect rétro, privilégiez les jouets en bois simple et restez loin du plastique ! Si de plus en plus de magasins ont compris l’intérêt de jouets en bois et laine, vous pouvez également fouillez votre propre grenier à la recherche d’objets oubliés qui feront le plaisir de votre petit.

Pour les plus bricoleurs, il est possible de réaliser vos propres jouets en bois en suivant des tutoriels que l’on peut trouver sur internet. Cependant faites attention, de nombreux jouets qui portent la mention « vintage », en particulier les jouets datant des années 70 et 80 que l’on peut trouver sur une brocante peuvent contenir des métaux lourds qui se sont révélés toxiques.