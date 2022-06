Murs en pierre pour l'intérieur !!

Et si on vous disait que le plâtre et les couleurs pour nos murs étaient dépassés et que ce qui est maintenant à la mode pour décorer l’intérieur de nos maisons, c’était la pierre ? En effet, une surface en pierre naturelle est plus que surprenant : elle donne un caractère unique à la pièce, apporte une dimension presque historique. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus d’architectes d’intérieur et de décorateurs la choisissent. Nos experts s’y sont essayés et voici des exemples qui ne manqueront pas de vous inspirer.