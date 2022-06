Une maison en forêt

On voit la silhouette de l'habitation se dessiner et les volumes intérieurs nous apparaissent de manière plus claire depuis cette vue transversale. On remarque également le grand nombre et la diversité des ouvertures rectangulaires vitrées offrant à admirer autant de vues différentes sur le cadre boisé alentour.

Les parois sont composées en ossature bois et l'isolation a été réalisée par insufflation de ouate de cellulose au niveau des murs et des plafonds.