Idées pour une parfaite tea party vintage

Pour nos amis Outre-Manche, la tea party est un moment unique célébrant le meilleur du style anglo-saxon. L’heure du goûter y est une véritable institution et si vous souhaitez vous y adonner et déguster du thé et des scones, autant aller jusqu’au bout et recréer une ambiance anglaise authentique et élégante. Voici quelques conseils si vous souhaitez organiser une tea party vintage : à vous la porcelaine fine, les ornements romantiques et les tables admirablement dressées. So british !