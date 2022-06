Superbe rénovation d'une maison mitoyenne

Ici au pied de l'escalier nous admirons la vue sur le salon et le charmant jardin à travers la baie vitrée à galandage. Témoignant du passé de l'habitation, on retrouve des touches de style classique au niveau de la rampe d'escalier et des garde-corps. Le résultat final a su unifier l'ensemble et tirer profit de ces incursions éclectiques pour offrir une demeure confortable et moderne aux occupants.