Petit coup de lifting pour cette vieille ferme !

Le projet de rénovation d'une vieille ferme nous est présenté aujourd'hui par notre talentueuse architecte d'intérieur Emilie Bigorne. Le but de ce projet était une redistribution spatiale de la zone de nuit de la propriété. Ainsi, découvrez comment notre experte a su réagencer les espaces afin de gagner de la place et pouvoir ainsi combler els attentes des propriétaires. En plus de cette optimisationd e l'espace, cette ferme a subi quelques changement afin de la rendre au goût du jour. Nous vous laissons le soin de découvrir cela en images…