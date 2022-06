Nettoyer votre maison en 3 heures seulement : mode d'emploi

La cuisine est une des pièces qui se salit le plus vite. Même si on la range et on la nettoie tous les jours, profitez d'un nettoyage plus complet pour aller plus dans les détails. Nettoyez le four, par exemple ou détartrez le robinet ou la cafetière. En 45 minutes vous avez le temps de laisser les produits agir et de passer ensuite le coup d'éponge ou de serpillère final.