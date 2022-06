10 idées pour créer une entrée moderne !

Ici encore, on joue sur les contrastes de qualité. La partie de la façade la plus avancée a été recouverte de dalles en pierre aux tonalités allant du gris au marron clair. Cette création forme un joli contraste avec la porte d'entrée située un peu en recul qui a été construite sur un fond de mur blanc et lisse. Observons maintenant la forme de la porte de la maison. Elle est longue et verticale et touche le plafond. C'est justement ce type de choix audacieux qui sera félicité par vos invités !