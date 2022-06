7 conseils pour générer du bien-être dans sa maison

Pour adoucir l'atmosphère et élever les vibrations dans la maison, vous pouvez utiliser des senteurs qui vont s'étendre dans toutes les pièces. Il existe de nombreux choix comme les bougies aromatiques, les huiles essentielles ou les encens qui sont très agréables à l'intérieur de la maison. Évitez aussi des odeurs trop fortes qui peuvent avoir des effets indésirables pour les visiteurs et vous-mêmes, donc évitez le plus possible d'utiliser des désodorisants qui sont le plus souvent des projets à concentration chimique très élévée.