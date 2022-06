5 terrasses et rénovations extérieures avec photos

L'astuce est simple : tout ce qui ne fait pas partie d'une terrasse, a été supprimée. L'espace est maintenant plus spacieux que jamais, et offre suffisamment de places pour un coin salon avec quelques éléments décoratifs. De plus, les murs ont été blanchis à la chaux pour s'harmoniser aux nouveaux cadres blancs des fenêtres et des portes. Quelques plantes en pot, une lanterne, une table blanche et des chaises transforme cette terrasse en une escapade romantique.