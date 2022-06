Comment créer une belle Salle à Manger dans un Petit Espace?

Ne dit-on pas que l'on mange d'abord avec les yeux; pour affirmer que le décor autour du repas, influence notre appétit, d'où un beau repas, de beaux couverts, ou une belle salle à manger, deviennent des paramètres pratiques non négligeables. La difficulté commence lorsque nous avons un espace très contraignant, qui ne nous facilite pas le choix d'un style ou d'un design pertinent: le cas de la salle à manger, de la cuisine, des meubles et mobiliers, le cas des accessoires, etc. Pour pouvoir être à l''aise dans la maison, il faut savoir établir une harmonie entre le salon, la salle à manger, la cuisine, et même les chambres; alors comment créer notre salle à manger si nous avons un petit espace alloué?