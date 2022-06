Décorations ORIGINALES pour un Noël Magique!

Quoi de plus originale qu'un sapin de bois pliable et durable! C'est cette tendance très écologique qui prend de plus en plus de place dans la décoration des fêtes de fin d'année, car fini de détruire des arbres pour une petite période de 2 semaines, avec le lot de transport, de déchets, etc: alors on laisse tomber le sapin qui perd ses épines pour créer un arbre de Noël en bois personnalisable au gré de son imagination.