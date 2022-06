Décorer ma Cuisine aux couleurs de Noël.!!

Les périodes de fêtes de fin d'année, du moins sous nos tropiques se caractérisent par l'absence de couleur au dehors. Les arbres ont perdu leur feuilles et le ciel et gris… Noël et le jour de l'an sont les fêtes qui nous permettent de nous réunir au coeur de l'hiver et de profiter d'un bon feu de bois entouré de sa famille et de ces amis. C'est aussi une période idéale pour inviter ces couleurs qui font si cruellement défaut dehors, dans votre intérieur !

Tissus, bougies, cadeaux, sapins miniatures dont la bonne odeur se confond avec celles des pains d'épices que vous préparez… Soyez inventifs, et n'hésitez pas à avoir recours à des matériaux naturels pour la déco de vote cuisine : Branches, pommes de pin, gui… La nature vous fourni bon nombre d'accessoires esthétiques et gratuit ! N'hésitez pas non plus, comme sur cette photographie, à utiliser des tasses comme bougeoirs, une idée maline, déco, récup', qui offrent la promesse d'un bon chocolat chaud auprès du feu.