Quels gris pour mes murs ?

L'atmosphère d'une chambre à coucher doit être apaisante, ainsi les teintes généralement utilisées dans cette pièce sont douces et claires afin de favoriser le sommeil et la relaxation. Le gris, tendance actuelle, se décline en une variété de nuances incroyables : gris perle, gris bleu, gris mauve et autres. Optez simplement pour un gris clair, sobre et chic, qui fera de votre chambre à coucher un nid douillet.