Avant/après: la reconversion d'un garage en buanderie et salle de bains

La pièce a été entièrement rénovée. Le blanc domine la pièce ce qui permet de la rendre plus lumineuse. Ce choix de couleur apporte aussi un air de fraîcheur et de propreté à la nouvelle buanderie. De nouveaux espaces de rangement et des prises électriques ont été ajoutés afin de rendre la pièce plus fonctionnelle. L'essentiel est désormais présent pour réaliser ces lessives dans un environnement adéquat.