Comment ILLUMINER le Salon?

La lampe sur pied a très souvent cet aspect chic et sophistiqué très recherché par ceux qui aiment les intérieurs douillets mais souhaitent aussi avoir un décor sophistiqué et élégant. La lumière procurée par les lampes sur pied et autres petits lampadaires n'est pas forcément la plus éblouissante, mais elle peut définitivement ajouter énormément de charme à une pièce. C'est dans les petits appartements de type studio ou petit loft que les lampes sur pied peuvent faire des miracles : l'espace étant plus restreint que dans un grand salon, il devient nécessaire de trouver des astuces pour rendre la pièce plus spéciale. Une lampe sur pied sera donc une très bonne solution qui rendra une petite pièce infiniment plus chic. La preuve en image avec ce petit salon très douillet grâce à son parquet et sa cheminée. Au fond à gauche, cette très jolie lampe sur pied noire assortie au fauteuil vient surplomber l'espace du canapé et donne une touche supplémentaire de confort et d'esthétique à cette pièce très chaleureuse.