La transformation complète d'une espace banal en une cuisine moderne !

Homify pose ses valises en région parisienne pour vous fire découvrir le projet de la décoratrice d'intérieur Agnès Dandine de l'agence AGNES DANDINE CHICHICHIC.

Forte d'une expérience de plus d'une trentaine de projets d'aménagement et de décoration d'intérieur, notre professionnelle à l'honneur aujourd'hui a su relever le défi de rénover un espace banal en un joyau de modernité. On vous fait visiter sans plus attendre !