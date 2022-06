7 idées pour décorer son hall d'entrée !

On adore cette somptueuse entrée tout de noir et blanc vêtue ! Avec ses carreaux vintage au sol, son beau lustre scintillant et ses élégantes moulures au mur, il me manque définitivement rien à ce superbe hall pour être qualifié d'espace d'exception. On allait presque oublier l'encadrure rotonde de la porte et ses beaux vitraux… A couper le souffle !