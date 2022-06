11 terrasses qui vont vous donner envie de soleil !

Ça y est, le printemps est revenu ! Les parcs fleurissent, les arbres bourgeonnent et plus que jamais on a besoin de passer du temps à l'extérieur pour profiter des premiers rayons du soleil. Or la terrasse ou le jardin sont les espaces désignés pour jouir de retour des beaux jours sans vraiment sortir de chez toi ? C'est pourquoi nous vous avons concocté aujourd'hui une sélection de 11 terrasses qui vont vous donner envie de paresser dehors !