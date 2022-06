Quel Type d'Énergie Renouvelable Choisir?

L’idée est simple : il s’agit de récupérer l’énergie stockée sous la surface de la Terre qui est réchauffée par l'énergie du soleil.

Il existe deux modes d’exploitation de cette chaleur :

-la production de chaleur --> avec la géothermie à très basse température (c'est-à-dire inférieure à 30° C) et à basse énergie (avec une température entre 30 et 90° C), on récupère la chaleur du sous-sol pour l’exploiter directement ou grâce à des pompes à chaleur. Elle servira donc à chauffer directement des habitations.

- la production d’électricité --> avec la géothermie à haute énergie (donc une températures supérieures à 150° C), on exploite des zones naturellement plus chaudes où la vapeur d’eau vient extraite du sous-sol et alimente ainsi des turbines pour produire de l’électricité.

Voilà une chaleur disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui ne dépend ni du climat, ni des saisons, ni du jour ou de la nuit. Il s'agit donc d'une réserve d’énergie quasi-inépuisable car réapprovisionnée en permanence.

De plus, elle permet d’être indépendant au niveau énergétique par rapport à un pays tiers, ce qui n’est pas le cas des énergies fossiles.