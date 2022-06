Un Incroyable Écrin de Lumière!!

L'intérieur clair et lumineux comme dit précédemment dispose de vues latérales sur l'extérieur. Les revêtements au plafond et au mur peints en blanc agrandissent la pièce visuellement et associés au pan de mur de teinte grise anthracite en arrière-plan, créent une impression de profondeur. Deux canapés des nuances plus foncées contrastent magnifiquement avec la table basse blanche et les fauteuils crème.