Simple et élégante : une maison familiale inspirante

Créé par les architectes du studio WSM ARCHITEKTEN, cette maison familiale est l'illustration même de l'élégance, car elle utilise beaucoup de verre et blanc pour se mettre en lumière avec ses finitions modernes et élégantes. Entourée par de belles pelouses pour définir un design extérieur naturel, la décoration intérieure utilise bien aussi les espaces disponibles pour créer une symbiose entre les deux mondes, en profitant des grandes baies vitrées sur les différentes façades. Nous vous invitons donc à poursuivre cette visite guidée, et vous allez vous rendre compte que cette belle maison familiale peut vous inspirer lors de la conception de votre projet !