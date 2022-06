Une Maison qui cache une Surprise EXCEPTIONNELLE.!!

Ici depuis cette vue de côté, la complexité du bâtiment nous apparaît plus clairement et on distingue mieux la profondeur et les perspectives mises en oeuvre. Composés de différentes structures parallélépipédiques connectées les unes avec les autres, les parties de la maison s'articulent logiquement et en toute fluidité. On note le format très généreux des ouvertures vitrées rectangulaires témoignant d'espaces intérieurs abondamment baignés par la lumière naturelle.