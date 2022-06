Un petit appartement se transforme en loft jeune et coloré !

Avant que nos experts soient entrés en jeu, l'appartement était tout à fait anonyme : nous savons que c'est un foyer dans lequel on ne réside que quelques jours, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il devait rester banal et sans caractère. au contraire, on aimerait tous s'y sentir un peu à la maison, même lorsqu'ils sont en vacances. Non ?