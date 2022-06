Une Maison à l'intérieur FABULEUX.!!

Les architectes ont su avec brio faire rimer rustique et contemporain sans rien renier de confort moderne. Cette splendide salle de bain en est la preuve et combine à merveille la teinte suave et naturelle du bois aux revêtements sanitaires. La jolie palette de couleurs tendres est complétée par la nuance plus claire du bois des meubles des coiffeuses.

Il y a bien au moins une 10ène de cabines de douches différentes qui puissent convenir à l#espace à merveille et tant de possibilités !