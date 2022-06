8 façons de séparer une petite pièce sans perdre en luminosité !

Cette idée vient tout droit… des cabines d'essayages ! eh oui, la séparation par excellence des grands magasins s'invite aujourd'hui dans nos intérieurs. Le truc en plus ? C'est très simple d'installation, et économique de surcroit ! Il suffit de fixer au plafond des tringles de rideaux pour encadrer la partie désirée, et d'y suspendre de longs rideaux… et le tour est joué !

N'oubliez pas que les rideaux peuvent également avoir une forte dimension esthétique, pour la pièce qu'ils enferment, comme pour la pièce en-dehor : laissez parler votre créativité.