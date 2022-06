Décoration fun pour Sapin trendy!

Nous aimons la simplicité des dessins, le petit fantôme qui s’est sans aucun doute perdu après la fête d’Halloween et qui se retrouve à porter les fameuses boules de Noël, le sapin lui-même dessiné de manière enfantine, et l’ours polaire portant une belle écharpe bleue décorée de flocons de neige. Vous nous direz, avec le réchauffement climatique, les ours polaires n’auront bientôt plus besoin d’écharpe en hiver, tellement la glace aura fondue et la température augmentée !