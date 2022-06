Une petite maison de 28m2 qui va vous surprendre

Nous continuons notre étude du travail réalisé par les architectes du bureau Pietro Emilio Cubadda. La cuisine est éclairée par une grande fenêtre et est bien entendue ouverte sur le salon. Elle est équipée de l'essentiel et même plus, on distingue un grille-pain, un four et un grand frigo dernier cri.

Au lieu d'encombrer l'espace avec une table, un bar chic invite les occupants à s'installer confortablement sur une chaise haute.