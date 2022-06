Une vielle dame retrouve sa Beauté…

Ce projet de rénovation, mené par l'agence Standing Renovation SPRL, a redonné à une maison ancienne datant de 1914 son élégance tout en respectant son histoire et son identité. Tous les espaces ont été rénovés et meublés de meubles contemporains, sans pour autant dénaturer l'habitation. Au contraire, le choix d'une décoration au design minimaliste a permis de mettre en valeur la beauté des espaces et leur charme particulier. L'architecte elle-même considère la maison comme une vieille Dame élégante à qui l'on aurait rendu sa beauté : une formule qui exprime parfaitement l'attention et l'amour portés à ce projet.

Curieux de voir le résultat? Commençons donc notre visite sans plus tarder!