La Cicciolina: bienvenue en Italie!

Pour notre visite d'aujourd'hui, la pluridisciplinarité est à l'honneur! Gastronomie, décoration, architecture et design visuel viennent se rencontrer dans ce projet mené par le collectif parisien FØLSOM au service d'une trattoria italienne, la Cicciolina.

Au menu? Une ambiance fidèle à la tradition méridionale, une décoration chaleureuse et inventive, et un lieu sous le signe de la convivialité et du savoir-faire artisanal. Le collectif, composé de graphistes, d'architectes, de décorateurs et de plasticiens de plusieurs disciplines mise sur une union des différentes techniques créatives pour offrir des solutions originales, cohérentes et adaptées à chaque projet. Une approche parfaite pour mettre en valeur l'art de la cuisine italienne et ses alliances de saveurs et de couleurs!

Le studio ne s'est pas contenté de penser la décoration et l'aménagement du restaurant: une charte graphique a également été pensée pour le menus et les cartes de visite, pour donner une identité encore plus unique au lieu.