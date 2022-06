Un appartement de Standing Chic et Élégant

Nous voici dans une autre chambre de l'habitation, qui nous propose cette fois-ci une décoration ayant l'audace de s'appuyer sur des teintes sombres: du gris anthracite, un bleu roi usé et un violet profond et désaturé sont contrastés de touches jaune vif et d'un gris clair. Des dégradés et des matières usées viennent remplacer les motifs graphiques et les couleurs vives de la chambre précédente.

Le linge de lit présente des textures chaleureuses et artisanales, comme le drap qui semble tricoté de laine, les grands oreillers gaufrés et la tête de lit capitonnée. La traverse, quand à elle, présente une texture moirée et lisse, auxquels répondent les lampes et l'horloge chromées.