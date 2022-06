8 choses qui font perdre de la valeur à votre maison

Les meubles qui se passent de génération en génération on adore ! Mais lorsque vous essayez de vendre une maison, c'est exactement le type de détails qui peut laisser les acheteurs potentiels très perplexes. On ne le répètera jamais assez mais un espace trop personnalisé fera fuir les intéressés ! Préférez donc des meubles clairs et modernes avec de créer un style plus neutre où l'acheteur se verra plus facilement habiter.