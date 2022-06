Un loft Coloré pour les amateurs d'Art

Le grand miroir vient agrandir l'espace et refléter les baies vitrées, agrandissant l'espace et renforçant l'impact de cet espace atypique tout en escaliers et en mezzanines. L'ensemble du projet garde une grande cohérence, et se démarque par un soin particulier accordé au choix des couleurs et des différents éléments de décoration et de mobilier. La décoration parvient à rester minimaliste et décontractée tout en manifestant une grande élégance et un goût sûr: un loft parfait pour les amateurs d'art au mode de vie moderne et dynamique.