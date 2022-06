CASSE TÊTE.! Des cadeaux de Noël originaux pour nos ados!

Plus votre enfant grandit, plus il (et ses affaires) vont prendre de la place. Cependant, Noël est l’occasion parfait pour changer les classiques commodes et coffres à jouets en quelque chose de plus original et quand même pratique. Nul besoin de dévaliser les magasins , on peut également laisser cours à son esprit créatif en créant ses propres étagères en empilant des caisses en bois ou des palettes industrielles pour un rangement original et qui sera parfaitement adapté à l’espace.

