50 intérieurs ultra lumineux créés par les meilleurs architectes d'intérieur

Avec de plus en plus d'attention portée aux détails, les dernières tendances en design d'intérieur ont tendance à favoriser une palette de couleurs neutres pour chaque pièce de la maison.

Ainsi, les couleurs pastel et les tons de gris sont largement utilisés pour créer un environnement lumineux et une douceur omniprésente. Ne manquez pas d'y ajouter du bois et des touches de couleurs vives pour un ensemble chaleureux.

La clef ? Les couleurs en beige, crème et écrue qui sont devenus un véritable as pour décorer la maison. Pour mieux voir comment faire correspondre ces couleurs, nous avons compilé les photos de 50 environnements lumineux, attractifs et inspirants, que ce soit en terme de couleurs, de meuble, de finition et d'aménagement.

Commençons…