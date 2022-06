Avant/après : une salle de bain qui vaut le détour

Aujourd'hui avec Homify nous partons en région parisienne afin d'assister à la rénovation d'une salle de bain, qui, et c'est le moins que l'on puisse dire, avait bien besoin d'un coup de frais. Le point fort de cette salle réside en sa dimension : 12 m2 ! Avec une pièce de cette taille il est très facile de pouvoir laisser courir son imagination et concevoir une salle de bain complète et très confortable.

La rénovation s'est faite en profondeur, orchestrée par l'architecte d'intérieur de BULLES & TAILLE-CRAYON. On ne pouvait presque rien gardé de l'ancienne salle de bain, tout était à refaire. Une situation comme celle-ci facilite en fait le travail, les limites s'éloignent. Alors allons voir cette rénovation de plus près !