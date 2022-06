Petite maison pour petit prix : 50 m² pour 40.000 €

Flexible et bon marché, la maison modulaire préfabriquée est la solution idéale qui facilite la réalisation d'habitation individuelle en un temps record, pour trois fois rien. Nos experts vous présentent toujours des exemples édifiants de maisons modernes préfabriquées, modulaires ou containers que vous pouvez facilement vous offrir, sans trop dépenser de l'argent. C'est pour cette raison que homify a sélectionné l'entreprise de construction GREENPODS pour vous dévoiler un chef d'oeuvre design et complet de 50 m² qui offre toutes le fonctionnalités pour vivre à l'aise dans une maison individuelle, et cela pour seulement 40.000 €.

Continuez votre lecture pour découvrir une bâtisse impressionnante !