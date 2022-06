Recyclage : 5 Tables Basses en Palettes de Bois !

Maintenant que vous avez ajouté des roulettes à votre table, pourquoi ne pas fabriquer des tiroirs ?! En les peignant d'une autre couleur, l'effet en sera d'autant plus bluffant ! Voici donc une table basse faite à partir de palettes en bois des plus pratiques et dont l'esthétisme est tout à fait plaisant. Ce modèle réalisé dans un esprit récup et écolo, la table a été peinte d'une peinture écologique et les poignets des tiroirs proviennent d'un vieux meuble. Le recyclage et l'upcycling sont les tendances actuelles, ne l'oubliez pas !