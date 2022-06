8 façons de faire de votre jardin un espace privé cozy !

Si vous être en train de construire une extension pour votre maison, pensez à l'effet que pourraient avoir des murs en béton autour de votre jardin. C'est un manière quelque peu imposante de délimiter votre territoire mais cette solution peut être étonnamment à la fois chic et efficace. Prenez exemple sur le design ci-dessus et disposez devant les murs de la végétation et de grande plantes vertes afin d'éviter un look trop sobre et intimidant.