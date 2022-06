Avant / après: la modernisation ambitieuse d'une vieille cuisine

Voici un premier aperçu de la cuisine avant les travaux. L'endroit n'est pas en perdition au contraire, il est correctement entretenu et est équipé de l'essentiel nécessaire à la préparation des repas. Son design n'est cependant pas des plus pratique. Il manque d'espace sur les plans de travail. Les meubles et la déco sont par ailleurs démodés et la pièce mal éclairée est trop sombre.