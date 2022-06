Une cabane de berger modernisée

Et surprise ! C'est le bois qui règne sans partage à l'étage ! Autre contraste frappant, celui du béton et du bois, structurant clairement et visuellement les niveaux de l'habitation. Dans une maison classique, on monte haut grenier pour apercevoir la charpente de bois. Ici, c'est un peu la même logique, on part d'un socle ultra minéral et on découvre sous les toits un monde fait de bois.

Nouveau contraste entre l'ultramoderne rez-de-chaussée et cet étage chambre au style rustique et tout habillé de bois. Faisant intervenir des concepts, la réalisation globale des plus réussies propose un cadre de vie moderne réinterprétant des savoirs et coutumes ancestraux. Une pure splendeur !