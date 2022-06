La maison de paille qui ne craint pas le Loup!

La forme allongée de la propriété a permis aux architectes de l'ouvrir sur l'extérieur et cela sur toute sa longueur en intégrant des parois vitrées latérales. Ainsi, les habitants profitent au maximum du cadre naturel incroyable qui s'offre à eux, une vue imprenable sur les habitations plus bas et la nature nous sont ici données d'admirer en arrière-plan. La maison communique avec son environnement.