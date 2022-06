Rénovation Totale en Pour cette Maison en France

Le projet que nous sommes sur le point de vous présenter dans le cadre de notre rubrique Avant & Après saura à coup sûr vous séduire ! Un simple coup d’œil à la première photo suffit pour laisser libre cours à votre imagination ! Hansel et Gretel ? Les Trois Petits Cochons ? Une maison de hobbit ? Pas du tout ! Figurez vous que c'est en Bretagne que nous nous trouvons.

Cette ancienne grange date du 17ème siècle et son propriétaire, qui demeure juste à côté, a décidé de transformer cette petite structure en un atelier d'artiste et un espace d'exposition. C'est vers le duo composé de Gwendal Hervé et de Monique Bastos pour Modal Architecture qu'il s'est tourné pour mener à bien ce projet et le résultat est tout bonnement impressionnant.

Conserver l'identité séculaire de la bâtisse d'origine tout en remodelant savamment l'intérieur afin de créer une ambiance bien particulière sans perdre de vue un des objectifs primordiaux qui fut de rendre l'ensemble lumineux : tels étaient, pour ne citer qu'eux, certains des objectifs de nos experts qui ont su, vous le constaterez plus bas, relever ce défi avec brio ! Trêve de digressions, les images parlent d'elles-mêmes !