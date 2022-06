Un écrin de verdure au cœur de la capitale

Harmonie et design épuré pour cette salle d'eau simple et agréable. L'essentiel est là et travaillé de manière à satisfaire à un maximum de fonctionnalité et d'accessibilité. Les architectes jouent ici le contraste entre la symétrie parfaite de l'installation du meuble à tiroirs et du lavabo, et la forme atypique du toit en sous-pente pour créer un espace équilibré et très agréable.

