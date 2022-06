Comment Rendre Accueillant votre Hall d'Entrée?

Dans les entrées plus petites, par exemple dans les appartements de ville plus anciens, il reste possible d'agencer l'entrée en toute simplicité avec du mobilier classique qui viendra agrémenter votre hall d'entrée en restant discret et chic. Nous avons un très bel exemple d'un tel agencement avec ce petit banc de bois à l'aspect ancien qui se pose très bien sur ce carrelage et ses motifs. Cette entrée façon intérieur vintage est très charmante et classique. Petit détail qui s'incruste très bien dans ce décor : le porte manteau classique en bois avec ses crochets en métal. Les coussins sont aussi une très bonne idée de décoration pour compléter le petit banc. L'ensemble est très simple et chic !