10 idées pour le sol de votre terrasse !

Le gravier est une façon simple et pratique pour donner une nouvelle vie à votre sol, en plus il ne nécessite quasiment pas d'entretien. On trouve de nos jours une grande variété de graviers, vous serez surpris par toutes les couleurs disponibles. Enfin si vous n'aimez pas marcher sur du graviers, vous pouvez toujours installer un petit chemin comme nous le voyons dans cet exemple.