12 entrées qui vous feront dire 'Pourquoi n'ai-je pas pensé à ça avant ?'

L'entrée de la maison est notre carte de visite. Elle est la première impression que reçoivent nos visiteurs et donc un moyen d'afficher notre style, nos préférences et goûts personnels. Parfois, elle n'est pas mise en valeur comme elle le mérite, son potentiel n'est donc pas exploité. Dans la décoration de l'entrée, vous pouvez afficher toutes sortes de talents et jouer avec des éléments abondants tels que les couleurs, les matériaux, les textures et même l'éclairage.

Tout au long de cet article, nous allons vous montrer 12 idées qui sauront redonner un coup de fouet à votre entrée.