Comment ranger vos chaussures de manière originale et décorative ?

De manière générale, et surtout pour les familles nombreuses, les chaussures prennent beaucoup de place et peuvent également vraiment salir une entrée. Pourquoi ne pas utiliser un grand coffre qui pourra également servir pour s’assoir et dans lequel on pourra faire rentrer un plus grand nombre de paires ? On peut voir ici le concept suggéré par les architectes Möhring qui propose des espaces de rangement de chaussures en hauteur et des espaces supplémentaires à l’intérieur du banc pour les chaussures les plus encombrantes.